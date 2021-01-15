Офіс генпрокурора взявся за ще одного кнопкодава. Фото: antikorruptciya.com

https://racurs.ua/ua/n149048-za-sche-odnogo-knopkodava-vzyalysya-u-venediktovoyi-dokument.html

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Кнопкодавство народного депутата-мажоритарника Андрія Іванчука розслідують правоохоронці.

Офіс генерального прокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти парламентаря із Прикарпаття. Рух «ЧЕСНО» отримав лист від Офісу генпрокурора, в якому йдеться про те, що заяву про вчинення Андрієм Іванчуком кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364−2 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, розглянуто і внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляється на веб-сторінці руху.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюватиме центральний апарат Державного бюро розслідувань. Відомості про ймовірне вчинення нардепом кримінального правопорушення вніс перший заступник генпрокурора Роман Говда, який на той час виконував обов’язки генпрокурора.

Як відомо, 6 грудня представники громадського руху «ЧЕСНО» зафіксували, як депутат-мажоритарник із депутатської групи «Довіра» Андрій Іванчук неособисто голосував за внесення змін до Бюджетного кодексу України. Після виявлення факту кнопкодавства представники «ЧЕСНО» звернулися до Офісу генпрокурора із заявою про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення.

У грудні генпрокурор Ірина Венедіктова відповіла, що Офіс генерального прокурора не відкриє кримінальне провадження проти Іванчука за кнопкодавство. Генпрокурор заявляла, що не існувало підстав для відкриття кримінального провадження, оскільки нібито не було дотримано вимог регламенту ВРУ «щодо порядку направлення заяви».

Нагадаємо, 4 вересня журналісти зафіксували, як депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Микола Скорик розставляв за колег картки народних депутатів.