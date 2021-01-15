Коронавірус у морозиві виявили в Китаї. Фото: report

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Морозиво, заражене коронавірусом нового типу, перевіряють в китайському місті Тяньцзінь.

Зразки морозива після перевірки в лабораторії дали позитивний результат на коронавірус. Після цього місцева влада закрила всі складські приміщення товарів компанії Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd, повідомляє інформагентство Сіньхуа.

Попередні епідеміологічні дослідження виявили, що компанія виробила заражену партію морозива з використанням сухого молока, імпортованого з Нової Зеландії та сухої сироватки, імпортованої з України.

1 тис. 662 співробітники компанії були поміщені на карантин та здали тести на COVID-19. З них 700 осіб отримали негативний результат, а результати тестування інших 962 людей поки невідомі.

Процес перевірки інформації про ймовірне інфікування сировини з України під свій контроль взяло посольство України в КНР.

Нагадаємо, Китай нарешті погодився впустити експертів ВООЗ. Науковці розслідуватимуть причини поширення коронавірусу серед людей. Деталі візиту не розголошуються.