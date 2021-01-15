Масковий режим в Україні. Фото: mymsk.online

https://racurs.ua/ua/n149046-maskovyy-rejym-kabmin-u-2021-roci-ne-skasuie-shmygal.html

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Масковий режим в Україні не скасують у 2021 році, карантинні обмеження й надалі діятимуть у виді носіння масок і соціальної дистанції.

Жорсткий карантин, який діятиме в країні до 24 січня, дозволить збити потенційну хвилю захворюваності після свят. Поставка ж вакцини від коронавірусу очікується у лютому або березні. Та й сама вакцинація займе деякий час. Тому масковий режим діятиме. Про це 15 січня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телеканалу 1+1.

Тому миття рук, соціальна дистанція і масочний режим залишаться актуальними до кінця року, — зазначив він.



Нагадаємо, 21 листопада в Україні набув чинності закон, котрий запроваджує штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Адміністративними штрафами в розмірі від 170 грн до 255 грн карають громадян під час карантину за присутність у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот.