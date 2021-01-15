Підсанкційний Дубінський вимагає, щоб фракція "Слуги народу" заступилася за нього (ДОКУМЕНТ)

https://racurs.ua/ua/n149045-pidsankciynyy-dubinskyy-vymagaie-schob-frakciya-slugy-narodu-zastupylasya-za-nogo-dokument.html

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Олександр Дубінський, нардеп «Слуги народу», звинувачений Мінфіном США у незаконному впливі на вибори у США, вимагає проведення позачергового засідання фракції СН.

Дубінський хоче винести на розгляд «слуг» питання запроваджених проти нього персональних санкцій.

Звернення Дубінського до голови фракції Давіда Арахамії і голови партії Олександра Корнієнка опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп від СН Олександр Качура.

Підсанкційний депутат СН пояснює необхідність проведення засідання фракції тим, що ця історія кидає тінь на президента України і дискредитує більшість у парламенті.

Сьогодні стало відомо, що YouTube заблокував акаунт Дубінського, крім того не працює його сайт dubinsky.pro.

У понеділок, 18 січня, нардеп анонсував проведення прес-конфренції щодо накладених на нього санкцій.

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки громадян України та організацій через втручання у вибори американського президента. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи фізичних осіб та низки українських медіа. Зокрема, у списку опинилися нардеп Олександр Дубінський, колишній нардеп Олександр Онищенко та екс-прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик.

У США вважають, що ці особи є «частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року».

Наразі запровадження санкцій проти одного із лідерів партії влади в України завуальовано прокоментував голова ОП Андрій Єрмак.