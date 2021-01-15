Підсанкційний Дубінський вимагає, щоб фракція «Слуги народу» заступилася за нього (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n149045-pidsankciynyy-dubinskyy-vymagaie-schob-frakciya-slugy-narodu-zastupylasya-za-nogo-dokument.htmlРакурс
Олександр Дубінський, нардеп «Слуги народу», звинувачений Мінфіном США у незаконному впливі на вибори у США, вимагає проведення позачергового засідання фракції СН.
Дубінський хоче винести на розгляд «слуг» питання запроваджених проти нього персональних санкцій.
Звернення Дубінського до голови фракції Давіда Арахамії і голови партії Олександра Корнієнка опублікував у своєму телеграм-каналі нардеп від СН Олександр Качура.
Підсанкційний депутат СН пояснює необхідність проведення засідання фракції тим, що ця історія кидає тінь на президента України і дискредитує більшість у парламенті.
Сьогодні стало відомо, що YouTube заблокував акаунт Дубінського, крім того не працює його сайт dubinsky.pro.
У понеділок, 18 січня, нардеп анонсував проведення прес-конфренції щодо накладених на нього санкцій.
11 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки громадян України та організацій через втручання у вибори американського президента. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи фізичних осіб та низки українських медіа. Зокрема, у списку опинилися нардеп Олександр Дубінський, колишній нардеп Олександр Онищенко та екс-прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик.
У США вважають, що ці особи є «частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року».
Наразі запровадження санкцій проти одного із лідерів партії влади в України завуальовано прокоментував голова ОП Андрій Єрмак.