МОЗ відправило Туреччину у зелену COVID-зону. Фото: УНН

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Список країн «червоної» та «зеленої» зон оновила Україна у п’ятницю, 15 січня.

У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Розраховується інформація про кількість активних випадків інфікування коронавірусом на 100 тис. населення в кожній країні. Дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 15 січня «червоними» вказані 66 країн, а до зеленої зони потрапили 138 країн. До червоної зони сьогодні віднесли Албанію, Аргентину, Бахрейн, Бельгії, Бразилії, Есватіні, Канаду, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшельскі острови, Туніс, Угорщину, Уругвай та Чилі.

Зелена зона поповнилася Туреччиною та Молдовою. Також у зеленій зоні надалі знаходяться такі туристичні країни, як: Єгипет, Танзанія, Домінікана, Мальдіви, Шрі-Ланка та інші.

Нагадаємо, масова вакцинація українців від коронавірусної хвороби COVID-19 має розпочатися вже у лютому 2020 року й ті громадяни, які отримають щеплення, отримуватимуть позначку в «паспортах» про вакцинацію.