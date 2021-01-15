На військовому параді в КНДР показали нові балістичні ракети. Фото: KCNA

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Нову зброю в Північній Кореї показали на масштабному військовому параду з нагоди завершення восьмого з’їзду правлячої Трудової партії.

Захід відбувся на центральній площі Пхеньяну 14 січня. Диктатор Кім Чен Ин спостерігав за парадом разом з високопосадовцями, повідомляє BBC.

На параді вперше показали новий тип балістичних ракет, що запускаються з підводних човнів.

На зображеннях, опублікованих північнокорейським держагентством KCNA, видно принаймні чотири великі чорно-білі ракети, які провезли повз натовп.

В агентстві їх назвали «найпотужнішою зброєю» та зазначили, що вони «виїжджали на площу одна за одною, переконливо демонструючи міць революційних збройних сил».

Reuters вказує, що може йтися про ракети Pukguksong-5 — модернізовану версію Pukguksong-4, продемонстровану в жовтні на військовому параді з нагоди 75-річчя Трудової партії.

Напередодні, під час зʼїзду, партії Кім Чен Ин назвав США «найбільшим ворогом» і визнав майже повний провал пʼятирічного плану економічного розвитку Північної Кореї.

Раніше південнокорейський аналітичний центр припустив, що КНДР проведе випробування міжконтинентальних балістичних ракет в перші місяці роботи нового президента США Джо Байдена.

У минулому країна вже зустрічала зміну керівництва США військовими провокаціями, щоб перевірити реакцію Вашингтона і привернути увагу нової адміністрації.



Нагадаємо, влітку в ООН заявляли, що Північна Корея розробила ядерні пристрої, які підходять для встановлення у балістичних ракетах.