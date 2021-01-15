COVID-19 почав частіше вражати дітей. Фото: gazeta.ru

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Діти почали частіше хворіти на коронавірусну хворобу COVID-19.

За час пандемії коронавірусу в Україні хворобу підтвердили у 62 тис. 333 дітей. У листопаді показник захворюваності серед дітей становив 3,1% від загальної кількості хворих. У грудні відсоток заражених дітей виріс до 5,9% від загальної кількості. Про це 15 січня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

Ця тенденція спостерігається у всьому світі. COVID став частіше вражати наших дітей. Діти частіше хворіти з проявами симптомів. На початку епідемії діти хворіли без симптомів. Зараз вже з симптомами, в тому числі і з госпіталізаціями. У разі, якщо діти зараз вийдуть на навчання в школах, це призведе до зростання інфікування, — наголосив очільник МОЗ.

За його словами, більшість заражень дітей відбувається без симптомів, тому важко виявити інфікованих, щоб ізолювати їх від інших неповнолітніх у школах чи дитсадках. Якщо ж у дитини з’явилися симптоми коронавірусу, то це означає, що напередодні впродовж трьох днів поспіль вона заражала учнів та вчителів.

Степанов впевнений, що діти повинні будуть дистанційно навчатися до закінчення жорсткого карантину.

Нагадаємо, станом на 15 січня коронавірус в Україні виявили у 8 тис. 199 людей, а померли 166 осіб. Серед хворих були 236 дітей та 315 медичних працівників.