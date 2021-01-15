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Ракурс
COVID-паспорти для українців пообіцяли запровадити в МОЗ. Фото: УП

COVID-паспорти для українців пообіцяли запровадити в МОЗ

15 січ 2021, 11:09
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Масова вакцинація українців від коронавірусної хвороби COVID-19 має розпочатися вже у лютому 2020 року й ті громадяни, які отримають щеплення, отримуватимуть позначку в «паспортах» про вакцинацію.

У так званому COVID-паспорті буде вся інформація про вакцинацію і тести на коронавірус. Документи про наявність щеплення українці отримуватимуть так само, як і громадяни Євросоюзу. Про це 15 лютого заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі каналу «Україна 24».

І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського Союзу, так само їх отримуватимуть і громадяни України, — зазначив очільник МОЗ.


У міністерстві обіцяють, що паспорти планують робити у вигляді додатку, QR-коду або смарт-карти.

Нагадаємо, 12 січня головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявляв, що питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу в Україні розглядають, але впроваджувати поки не планують.

Джерело: Ракурс


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