Верховна Рада. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146141-knopkodava-recydyvista-vpiymaly-u-radi-video.html

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Кнопкодавство у Раді знову зафіксували представники громадського руху «ЧЕСНО». Депутат-мажоритарник з депутатської групи «Довіра» Андрій Іванчук неособисто голосував за внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Нардеп вдався до кнопкодавства на пленарному засіданні Верховної Ради 5 листопада, під час голосування щодо ухвалення за основу законопроєкту № 4100. На відповідному відеодоказі кнопкодавства Іванчук стоїть боком у ложі, тримаючи руки близько двох пультів для голосування у двох різних рядах. Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».

Судячи з інформації на табло у залі Верховної Ради, на кнопку «за» на першому, ближчому пульті депутат натиснув майже відразу, як тільки розпочався відлік 10 секунд, відведених на голосування. Ближче до завершення цього часу Іванчук протягує ліву руку туди, де розташований інший пульт, та на мить повертає голову в той бік. Згодом те місце також запалюється зеленим світлом.

Відомо, що Іванчук проголосував за свого колегу з фракції «Європейська солідарність» Олега Синютку. Синютка цього дня був відсутній у Раді, оскільки балотується на посаду міського голови Львова і вже готується до участі у другому турі виборів.





Наголосимо, що Іванчук — нардеп трьох скликань поспіль та один із рекордсменів з кнопкодавства у Верховній Раді. Наразі найбільше фактів порушення ним процедури голосування рух «Чесно» зафіксував у парламенті 8-го скликання, де Іванчук був заступником голови фракції «Народний фронт».





Починаючи з 2014 року депутат кнопкодавив майже сотню разів. Востаннє його упіймали на кнопкодавстві у грудні 2019-го.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кнопкодавство, яке обіцяв викорінити президент України Володимир Зеленський, активно процвітає у Верховній Раді попри кримінальну відповідальність. Під час засідання Верховної Ради 4 вересня депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Микола Скорик розставляв за колег картки народних депутатів