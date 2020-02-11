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Кнопкодавство. Фото: Відомості

Боротьба з кнопкодавством: нардепи протестували сенсорну кнопку (ФОТО, ВІДЕО)

11 лют 2020, 12:48
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Боротьба з кнопкодавством поки не дала відчутних результатів, незважаючи на введення жорстких штрафів за подібне порушення. Нардепи придумують все нові способи маскування неперсонального голосування, хоча досить в парламенті під'єднати до системи голосування сенсорну кнопку. Сьогодні в Київській міськраді нардепи проводили тестування сенсорної кнопки — системи «Рада-4».

У тестах взяли участь Олег Макаров із «Голосу», Максим Саврасов із «Європейської солідарності» і Наталія Приходько з ОПЗЖ, пише ЧЕСНО.

Слід зазначити, що в Київській міськраді сенсорна кнопка працює з 2015 року і вона допомогла викорінити кнопкодавство.

Тестування сенсорної кнопки. Фото: ЧЕСНОНардепи спробували обдурити систему, використовуючи для цього жуйку, скотч, мобільні телефони, книги та інші підручні предмети. Однак сенсорна кнопка не відреагувала на такі маніпуляції і спрацювала лише від дотику пальця.

Тестування сенсорної кнопки. Фото: ЧЕСНОСенсорну кнопку у Верховній Раді встановили ще у 2008 році, але за всі роки її так і не спромоглися підключити до системи голосування.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 404-IX, що вводить для депутатів відповідальність за неперсональное голосування (так зване кнопкодавство).


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