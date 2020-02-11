Кнопкодавство. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/n133511-borba-s-knopkodavstvom-nardepy-protestirovali-sensornuu-knopku-foto-video.html

Ракурс

Борьба с кнопкодавством пока не дала ощутимых результатов, несмотря на введение жестких штрафов за подобное нарушение. Нардепы придумывают все новые способы маскировки неперсонального голосования, а ведь достаточно в парламенте подсоединить к системе голосования сенсорную кнопку. Сегодня в Киевском горсовете нардепы проводили тестирование сенсорной кнопки — системы «Рада-4».

В тестах приняли участие Олег Макаров из «Голоса», Максим Саврасов из «Европейской солидарности» и Наталья Приходько из ОПЗЖ, пишет ЧЕСТНО.

Следует отметить, что в Киевском горсовете сенсорная кнопка работает с 2015 года и она помогла искоренить кнопкодавство.

Нардепы попытались обмануть систему, используя для этого жвачку, скотч, мобильные телефоны, книги и другие подручные предметы. Однако сенсорная кнопка не отреагировала на такие манипуляции и сработала лишь от прикосновения пальца.

Сенсорную кнопку в Верховной Раде установили еще в 2008 году, но за все годы ее так и не удосужились подключить к системе голосования.

Напомним, в Украине вступил в силу закон № 404-IX, вводящий для депутатов ответственность за неперсональное голосование (так называемое кнопкодавство).