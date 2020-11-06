Кнопкодавство. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146141-knopkodava-recidivista-poymali-v-rade-video.html

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Кнопкодавство в Раде снова зафиксировали представители общественного движения «ЧЕСНО». Депутат-мажоритарщик из депутатской группы «Доверие» Андрей Иванчук неперсонально голосовал за внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Нардеп «кнопкодавил» на пленарном заседании Верховной Рады 5 ноября, во время голосования по принятию за основу законопроекта № 4100. На соответствующем видеодоказательстве кнопкодавства Иванчук стоит боком к ложе, держа руки около двух пультов для голосования в двух разных рядах. Об этом сообщает движение «ЧЕСНО».

Судя по информации на табло в зале Верховной Рады, на кнопку «за» в первом, ближайшем пульте депутат нажал почти сразу, как только начался отсчет 10 секунд, отведенных на голосование. Ближе к завершению этого времени Иванчук протягивает левую руку туда, где расположен другой пульт, и на мгновение поворачивает голову в ту сторону. Впоследствии это место также зажигается зеленым светом.





Известно, что Иванчук проголосовал за своего коллегу из фракции «Европейская солидарность» Олега Синютку. Синютка в этот день отсутствовал в Раде, поскольку баллотируется на должность городского головы Львова и уже готовится к участию во втором туре выборов.



Отметим, что Иванчук — нардеп трех созывов подряд и один из рекордсменов по кнопкодавству в Верховной Раде. Больше всего фактов нарушения им процедуры голосования движение «ЧЕСНО» зафиксировало в парламенте 8-го созыва, где Иванчук был заместителем главы фракции «Народный фронт».

Начиная с 2014 года депутат кнопкодавил почти сотню раз. Последний раз его поймали на кнопкодавстве в декабре 2019-го.

Напомним, ранее мы сообщали, что кнопкодавство, которое обещал искоренить президент Украины Владимир Зеленский, активно процветает в Верховной Раде несмотря на уголовную ответственность. Во время заседания Верховной Рады 4 сентября депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик расставлял коллег карточки народных депутатов