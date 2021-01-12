Як подарована Лаврову ікона за 12,5 млн євро потрапила в Сараєво, дізналися ЗМІ

Як подарована Лаврову ікона за 12,5 млн євро потрапила в Сараєво, встановили ЗМІ

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Вартість 300-річної позолоченої ікони, вивезеної з окупованого Луганська та подарованої міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову боснійським високопосадовцем Мілорадом Додіком, оцінюється у 12,5 млн євро.

Ця ікона зберігалася у банківському сейфі Banke Srpske до його банкрутства, пише «Балканський оглядач» та боснійський телеканал BN TV.

Потім українську ікону передали на зберігання банку UKIO, який має литовських власників. Наразі невідомо, яким чином ікона потрапила в боснійський банк.

Як інформують джерела ЗМІ Боснії і Герцеговини, місцевий проросійський політик Додік прагнув «повернути до Росії те, що їм належало, і таким чином ще більше зміцнити свої зв’язки з Кремлем». Акт вручення подарунків Лаврову в Сараєві відбувався поза усіма протоколами, однак на цю подію були запрошені дві знімальні групи. Пізніше саме з повідомлень ЗМІ стало відомо, що на 300-річна ікона має українську печатку.

Медіа також процитували Додіка, який заявив, що ікону було «знайдено в Луганську».

Додік після скандалу заявив, що поверне ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав — але не Україні. Очільник Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію.

Ікону подарували Лаврову 14 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ікону на Балкани міг вивезти нинішній голова організації ветеранів Республіки Сербської Душко Вукотич, оскільки саме він подарував її Додіку 29 травня 2018 року. Також сам Додік стверджував, що ікона є «родинною реліквією».

Скандал з українською іконою з окупованого Луганська, яка незаконно опинилася у Боснії та Герцеговині, і була подарована Лаврову, спричинив парламентську кризу у Сараєво. Опозиція в Республіці Сербській, яка є частиною Боснії та Герцеговини, вимагає відставки свого представника у президії країни Додіка.