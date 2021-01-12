Как подаренная Лаврову икона за 12,5 млн евро попала в Сараево, узнали СМИ

https://racurs.ua/n148920-kak-podarennaya-lavrovu-ikona-za-12-5-mln-evro-popala-v-saraevo-uznali-smi.html

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Стоимость 300-летней позолоченной иконы, вывезенной из оккупированного Луганска и подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову боснийским топ-чиновником Милорадом Додиком, оценивается в 12,5 млн евро.

Эта икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, пишет «Балканский обозреватель» и боснийский телеканал BN TV.

Затем украинскую икону передали на хранение банку UKIO, который имеет литовских владельцев. Пока неизвестно, каким образом икона попала в боснийский банк.

Как информируют источники СМИ Боснии и Герцеговины, местный пророссийский политик Додик стремился «вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с Кремлем». Церемония вручения подарков Лаврову в Сараево проходила в обход всех протоколов, однако на это событие были приглашены две съемочные группы. Позже именно из сообщений в СМИ стало известно, что на 300-летней иконе есть украинская печать.

Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была «найдена в Луганске».

Додик после скандала отметил, что вернет икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил — но не Украине. Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Икону подарили Лаврову 14 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что икону на Балканы мог вывезти нынешний глава организации ветеранов Республики Сербской Душко Вукотич, поскольку именно он подарил ее Додику 29 мая 2018 года. Также сам Додик утверждал, что икона является «семейной реликвией».

Скандал с украинской иконой из оккупированного Луганска, незаконно оказавшейся в Боснии и Герцеговине, и подаренной Лаврову, вызвал парламентский кризис в Сараево. Оппозиция в Республике Сербской, которая является частью Боснии и Герцеговины, требует отставки своего представителя в президиуме страны Додика.