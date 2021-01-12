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Санду зажгла свечу на Аллея Героев в Киеве. Фото: Буквы

Санду зажгла свечу на Аллея Героев и удивила знанием украинского языка (ФОТО, ВИДЕО)

12 янв 2021, 14:51
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Майя Санду, новоизбранный президент Молдовы, 12 января прибыла в Киев с официальным визитом.

Перед началом встречи с президентом Владимиром Зеленским Санду посетила Аллею Героев Небесной сотни. Там, у стены с портретами погибших, глава соседней страны зажгла свечу памяти. Об этом сообщает издание «Буквы».

Санду зажгла свечу на Аллея Героев в Киеве. Фото: Буквы

Санду зажгла свечу на Аллея Героев в Киеве. Фото: Буквы

Санду зажгла свечу на Аллея Героев в Киеве. Фото: Буквы

Впоследствии началась торжественная церемония во дворе Мариинского дворца. В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Санду осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Молдовы воскликнула: «Слава Украине!» и таким образом произнесла официальное приветствие в Вооруженных силах Украины.


Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду 12 января по завершению двусторонней встречи в Киеве обнародовали совместное заявление. В частности, говорили о сверхбыстром автокоридоре Киев-Кишинев.

Источник: Ракурс


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