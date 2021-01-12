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Ракурс
Санду запалила свічку на Алея Героїв у Києві. Фото: Букви

Санду запалила свічку на Алея Героїв та здивувала знанням української мови (ФОТО, ВІДЕО)

12 січ 2021, 14:51
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Мая Санду, новобраний президент Молдови, 12 січня прибула до Києва з офіційним візитом.

Перед початком зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Санду відвідала Алею Героїв Небесної сотні. Там, біля стіні з портретами загиблих, глава сусідньої країни запалила свічку пам’яті. Про це повідомляє видання «Букви».

Санду запалила свічку на Алея Героїв у Києві. Фото: Букви

Санду запалила свічку на Алея Героїв у Києві. Фото: Букви

Санду запалила свічку на Алея Героїв у Києві. Фото: Букви

Згодом почалася урочиста церемонія у дворі Маріїнського палацу. На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Санду оглянули стрій воїнів почесної варти України. Президент Молдови вигукнула: «Слава Україні!» й таким чином виголосила офіційне вітання у Збройних силах України.


Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент Молдови Майя Санду 12 січня по завершенню двосторонньої зустрічі у Києві оприлюднили спільну заяву. Зокрема, говорили про надшвидкий автокоридор Київ-Кишинів.

Джерело: Ракурс


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