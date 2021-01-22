1 млн доз вакцини для киян планує закупити Кличко — вакцина від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149380-1-mln-doz-vakcyny-vid-koronavirusu-hoche-zakupyty-klychko.html

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1 млн доз вакцини від коронавірусу планує закупити мешканцям столиці мер Києва Віталій Кличко, використовуючи «всі свої іноземні контакти».

Про це очільник найбільшого українського міста розповів на власному Телеграм-каналі 22 січня.

Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тис. киян, — зазначив Кличко.

За словами мера Києва, сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробниками. Також мегаполіс готує інфраструктуру для проведення вакцинації.

Є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання. Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету, — додав Кличко.

Чиновник нагадав, що Україна поки не отримала жодної вакцини від коронавірусу. Водночас, Київ — багатомільйонне місто, де вірус розповсюджується найбільшими темпами.

Ми повинні випередити поширення хвороби. Сьогодні я подаю на розгляд депутатів проект рішення про внесення змін до програми «Здоров'я киян» на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян, — зазначив Кличко.

За його словами, йдеться про забезпечення вакциною, насамперед, найуразливіших категорій населення: лікарів, літніх людей, працівників соцслужб і сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також правоохоронців і рятувальників.