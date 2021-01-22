Субсидії психологічно пригнічують українців, що неприпустимо після Революції гідності — Вітренко

https://racurs.ua/ua/n149383-subsydiyi-psyhologichno-prygnichuut-ukrayinciv-scho-neprypustymo-pislya-revoluciyi-gidnosti.html

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Юрій Вітренко, тимчасово виконуючий обов’язки міністра енергетики вважає, що отримання субсидій згубно впливає на людську психіку, оскільки це змушує людей відчувати себе бідними та «принижує їх гідність», що неприпустимо після Революції гідності.

Про це Вітренко заявив під час онлайн-заходу в «Українському кризовому медіа-центрі».

Я не є великим фахівцем із субсидій і ніколи їх не отримував. Я розумію і чув про цю проблему. Деякі люди кажуть, що проблема перебільшена. Навіть з психологічної точки зору. Це не питання раціо. Коли людина психологічно знає, що вона отримає субсидію, їй не потрібно, умовно кажучи, змінювати постачальника. Менше стимулів. Навіть з цієї точки зору. Ненормальна ситуація, коли більшість людей в країні, або значна частина, — отримують субсидії. Бо психологічно це погано для людей, це фактично сигнал їм, що дивіться — ви бідні. А люди не хочуть відчувати себе бідними, вони хочуть відчувати себе краще, розумієте, це пригнічує їхню гідність. А в нас Революція гідності була в 2014 році, — заявив чиновник.

Вітренко переконаний у необхідності створення механізмів, які допоможуть покращити рівень життя українців.

Давайте такі моменти враховувати, давайте знаходити механізми, щоб робити їхнє життя кращим, у них і так погане життя для того, щоб робити його ще більш некомфортним, — зазначив т. в. о. міністра.

Нагадаємо, Вітренко отримав премію в 4 млн дол. Водночас в держбюджеті-2021 заклали 36,6 млрд грн на виплату субсидій.