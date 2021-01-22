«1+1» пожаловался на видео с критикой своего контента — YouTube удалит канал

https://racurs.ua/n149385-1-1-pojalovalsya-na-video-s-kritikoy-svoego-kontenta-youtube-udalit-kanal.html

Ракурс

YouTube-канал Geek Journal, который на украинском языке осматривает фильмы и сериалы, могут заблокировать навсегда. На него пожаловался канал «1+1».

В частности, телегруппу олигарха Игоря Коломойского обеспокоило видео Geek Journal, где автор критиковал «1+1» и его телепродукты — сериалы «Школа» и «Черный ворон».

Автор YouTube-канала Тайлер Андерсон назвал такие действия наступлением на свободу слова.

Не было никаких проблем в наличии их контента в видео двухлетней давности. Но когда ты начинаешь говорить им в глаза правду, не получается у них это терпеть, им это не нравится, — пояснил Андерсон в видео.

20 января Тайлер выложил видео, в котором рассказал о пути канала «1+1» с момента создания и по сей день. Несмотря на то, что ранние продукты «плюсов» он похвалил, более поздние беспощадно разнес.

Очевидно (об этом можно только догадываться), кому-то из «1+1» это не понравилось, и сначала страйконули этот видос, а потом еще и от видео двухлетней и трехлетней давности, в которых говорилось о контенте «плюсов», — рассказал владелец канала.

Видео «Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г +г? СВ-Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН» пока недоступно в YouTubе.

Формально «плюсы» пожаловались на нарушение авторских прав в видео, в которых использовали куски видеоконтента «1+1». Андерсон объясняет, что использовал части видео «1+1» в рамках принципа YouTube fair use (добросовестное использование). Он разрешает использование защищенных авторским правом материалов без необходимости предварительного получения разрешения у владельца авторских прав.

Тайлер Андерсон утверждает, что ситуацию так не оставит и будет подавать апелляцию. Пользователи в соцсетях запустили флешмоб в поддержку канала под хэштегом #savegeekjournal и он стал одним из самых популярных в Украине.

Канал «1+1» уже отреагировал на ситуацию. Там утверждают, что принцип fair use «нельзя применить к каналам с монетизацией и, в частности, к заблокированным видео, поскольку они содержат рекламную интеграцию».

Группа «1+1 media» открыта к диалогу с авторами канала Geek Journal и приглашает команду на встречу с целью ознакомления с правилами использования авторского контента на YouTube и обсуждения сложившейся ситуации, — сообщили в «1+1».

Видеоблог Андерсона обычно первым рассказывал о новинках кино в YouTube на украинском языке. Его канал существует пять лет. Тайлер Андерсон стал популярен в том числе и из-за критики творения «1+1» — сериала «Школа», который он критиковал за банальный сюжет, откровенно плохую актерскую игру и засилье рекламы.