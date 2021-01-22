Зв’язок між вакциною Pfizer та смертями літніх людей дослідила ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n149388-zv-yazok-mij-vakcynou-pfizer-ta-smertyamy-litnih-ludey-doslidyla-vooz.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я не виявила зв’язку між вакцинацією препаратом від коронавірусу американської фармкомпанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech і випадками смертей серед літніх пацієнтів.

Про це йдеться в опублікованих висновках підкомітету ВООЗ з питань безпеки вакцин за підсумками засідання, що відбулося 19 січня в онлайн-форматі.

Йдеться про смерті «осіб з ослабленим здоров’ям і літніх людей, які отримали вакцину BNT162b2» виробництва Pfizer і BioNTech. Експерти, запрошені з Європейського медичного агентства і Центру моніторингу Упсали, провели огляд летальних випадків у Європі.

На основі ретельного наукового розгляду наявної інформації підкомітет прийшов до висновку про те, що «нинішні повідомлення не припускають будь-якого несподіваного або підозрілого зростання летальності у людей зі слабким здоров’ям і літніх, або ж будь-яких незвичайних характеристик негативних подій після призначення BNT162b2, — йдеться у висновках ВООЗ, пише УНН.



Наразі у ВООЗ пропонують не «переглядати рекомендацію, що стосується безпеки цієї вакцини». Країнам запропоновано «продовжити моніторинг безпеки вакцин» і вивчати відомості про можливі негативні або підозрілі наслідки.

Нагадаємо, у Норвегії щонайменше 23 літніх осіб, яких вакцинували від коронавірусу, померли. Вакцинація з використанням препарату Pfizer і BioNTech стартувала в Норвегії 27 грудня. Першими в країні були щеплені постояльці будинку для літніх людей в Осло. На початку року стало відомо, що три людини в різних населених пунктах, які отримали вакцину, померли.