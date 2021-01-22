Мільйонні крадіжки в Інституті раку викрили правоохоронці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149387-na-10-milyonnyh-kradijkah-likiv-ta-obladnannya-upiymaly-spivrobitnyka-instytutu-raku-v-kyievi.html

Ракурс

Мільйонні крадіжки в Національному інституті раку МОЗ України викрили правоохоронці.

Співробітник Інституту раку в Києві підозрюється у привласненні лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах. За фактом події відкрите кримінальне провадження ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що підозрюваний відповідав за зберігання різноманітних матеріальних цінностей та лікарських засобів — інструментів та приладів для проведення хірургічних операцій. Однак посадовець з невстановленими особами впродовж двох останніх років привласнював ліки та обладнання. Через такі дії інституту було завдано понад 10 млн грн збитків, висновки та акти інвентаризації це підтверджують.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у грудні столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовців Національного інституту раку, які організували злочинну схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.