МОЗ оновлює список «Доступних ліків». Фото: kypur.net

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Список «Доступних ліків» оновлює Міністерство охорони здоров’я.

Розпочато процес прийняття заявок від фармвиробників щодо оновлення реєстру лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» та відповідно затверджено реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 4 січня 2021 року, — повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Фармвиробники можуть подавати заявки до Національної служби здоров’я про включення своїх препаратів до програми «Доступні ліки» при умові, що їхні ціни на медичні препарати не будуть перевищувати ціни визначених у реєстрі.

За словами Іващенка, затвердження оновленого реєстру лікарських засобів відбудеться у лютому.

Також уряд уже вніс зміни до переліку лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» та додав три нових препарати — «Варфарин», «Ніфедипін» та ацетилсаліцилову кислоту.

Нагадаємо, програма «Доступні ліки» реалізується згідно з затвердженим переліком лікарських засобів для лікування неінфекційних захворювань.

У рамках програми передбачено механізм відшкодування державою вартості лікарських засобів для пацієнтів, які страждають від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу.