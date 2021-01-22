Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n149409-zelenskyy-hoche-stvoryty-reiestr-zakladiv-dlya-litnih-ludey-pislya-pojeji-u-harkovi.html

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Володимир Зеленський, президент України, планує створити базу та сайт з усім закладами, де надаються послуги літнім людям.

Про це він заявив під час наради у Харкові. Його слова цитує Офіс президента.

Повідомляється, що на думку Зеленського важливо не лише розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за літними людьми, та робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно чи не може гарантувати безпеку й належний догляд.

Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов’язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації, — заявив Зеленський.



За інформацією правоохоронців, на Харківщині виявили ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду. Департамент соціального захисту населення поінформував президента, що у комунальних закладах є 136 вільних місць, де можуть прийняти людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нелегальні об'єкти як згорілий хоспіс у Харкові дійсно функціонують в Україні, і люди про них знають. Правоохоронці, які інформували державну владу про трагедію та її наслідки стверджували, що інформації про такі хоспісі немає. Натомість в інтернеті публікують оголошення, де можна зареєструватися в нелегальний хоспіс. Місяць прожиття в такому закладі коштує від 5 до 15 тис. грн.