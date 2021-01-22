Дубінський. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n149410-dubinskomu-mojut-zakryty-rahunky-v-ukrayini.html

Ракурс

Олександр Дубінський, скандальний народний депутат від партії «Слуга народу», може залишитися без рахунків в Україні. Український банк «Монобанк» запропонував нардепу закрити рахунок через накладення на нього санкцій Міністерством фінансів США.

Сам нардеп відмовився закривати рахунок. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.





Дубінський заявив, що зняв усі гроші з рахунку, залишивши там лише 30 грн для оплати «специфічних послуг».

Як відомо, санкції Міністерства фінансів США встановлюють особливий режим обслуговування клієнтів, який значно ускладнює роботу банку, тому зазвичай банки відмовляються співпрацювати з підсанкційними особами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський, проти якого збираються запровадити санкції у США через втручання в американські вибори по справі так званих плівок Порошенка-Байдена, вважає винними у санкціях активістів та антикорупціонерів.

За словами нардепа, проти нього була спланована інформаційна атака з боку «українських аферистів», які працюють на США. Він повідомив, що в нього є достатня кількість доказів, які спростовують тези, оприлюднені політичними опонентами Дубінського.