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ГБР открыло производство о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина. Фото: 24 канал

Мешал Шокину? ГБР открыло производство в отношении Байдена (ДОКУМЕНТ)

27 фев 2020, 08:30
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Джо Байден, бывший вице-президент США, мог вмешиваться в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Байдена.

Дело открыли по решению Печерского суда, пишут «Українські новини» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля по ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В фабуле производства говорится, что речь идет о «гражданине США», а фамилия Байдена не указана.

ГБР открыло производство о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина. Документ: Українські новини

Печерский районный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу Шокина.

Напомним, ранее Виктор Шокин, экс-генеральный прокурор Украины и бывший соратник беглого президента Виктора Януковича, заявил, что свою должность он согласился покинуть после того, как на него давил экс-вице-президент США Джозеф Байден. Шокин требовал от Государственного бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство в отношении Байдена.


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