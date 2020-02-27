ДБР відкрило провадження про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134335-zavajav-shokinu-dbr-vidkrylo-provadjennya-proty-baydena-dokument.html

Ракурс

Джо Байден, колишній віце-президент США, міг втручатися в роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти Байдена.

Провадження відкрили за рішенням Печерського суду, пишуть «Українські новини» з посиланням на джерело в Державному бюро розслідувань.

Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 лютого за ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У фабулі провадження мова йдеться про «громадянина США», а прізвище Байдена не вказано.

Печерський районний суд зобов’язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу Шокіна.

Нагадаємо, раніше Віктор Шокін, екс-генеральний прокурор України і колишній соратник президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що свою посаду він погодився залишити після того, як на нього тиснув екс-віце-президент США Джозеф Байден. Шокін вимагав від Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо Байдена.