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Ракурс
Байден і Шокін. Фото: АСПІ

Нацполіція пояснила, чому закрила справу проти Байдена

22 січ 2021, 20:41
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Джо Байден, новий президент США, відтепер не є фігурантом кримінального провадження в Україні. Національна поліція закрила справу за фактом можливого втручання Байдена в діяльність екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

У діях американського президента не знайшли складу злочину. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, Національна поліція проводила досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді Печерського суду. У вересні 2020 року було прийнято рішення про закриття провадження, оскільки в діях громадянина США не було складу кримінального проступку.


Також він прокоментував справу щодо «стеження» за екс-послом США в Україні Марі Йованович. Клименко повідомив, що наразі досудове розслідування у цій справі триває. Він наголосив, що Йованович не давала свідчень у справі, та не приїжджала в Україну для цього.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Шокін, екс-генеральний прокурор України і колишній соратник президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що свою посаду він погодився залишити після того, як на нього тиснув Джо Байден. Шокін вимагав від Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо Байдена.

Джерело: Ракурс


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