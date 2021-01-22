Нацполіція пояснила, чому закрила справу проти Байдена

Байден і Шокін. Фото: АСПІ

https://racurs.ua/ua/n149411-nacpoliciya-poyasnyla-chomu-zakryla-spravu-proty-baydena.html

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Джо Байден, новий президент США, відтепер не є фігурантом кримінального провадження в Україні. Національна поліція закрила справу за фактом можливого втручання Байдена в діяльність екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

У діях американського президента не знайшли складу злочину. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, Національна поліція проводила досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді Печерського суду. У вересні 2020 року було прийнято рішення про закриття провадження, оскільки в діях громадянина США не було складу кримінального проступку.

Також він прокоментував справу щодо «стеження» за екс-послом США в Україні Марі Йованович. Клименко повідомив, що наразі досудове розслідування у цій справі триває. Він наголосив, що Йованович не давала свідчень у справі, та не приїжджала в Україну для цього.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Шокін, екс-генеральний прокурор України і колишній соратник президента-втікача Віктора Януковича, заявив, що свою посаду він погодився залишити після того, як на нього тиснув Джо Байден. Шокін вимагав від Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо Байдена.