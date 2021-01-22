Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
23 січня свято. Фото: Укрінформ

23 січня святкують День почерку та день народження Павла Тичини

22 січ 2021, 22:23
999

23 січня в Україні та світі святкують День почерку та день народження відомого українського поета Павла Тичини. День почерку або День ручного письма був заснований з метою нагадати всім нам про унікальність рукописного тексту, про необхідність практикуватися в ньому, про неповторність почерку кожної людини.

Ініціатором Дня стала Асоціація виробників письмового приладдя (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), яка і проголосила датою «рукописного» свята 23 січня.

Також у цей день святкує свій день народження відомий український поет Павло Тичина. Як поет Тичина починав у 1906−1910 рр. з наслідування народних пісень та творів Шевченка. Перші друковані твори молодого поета з’явилися 1912 р.

Подією величезної ваги в новочасній українській літературі став вихід у світ першої збірки віршів «Сонячні кларнети», пройнятої сонячною вірою в життя, людину, в рідний знедолений народ. Ця книга одразу поставила 27-річного поета поруч із першорядними митцями новочасного українського відродження. Протягом життя Тичини існував постійний і надзвичайний тиск на нього.

Імпресіонізм і особливий композиційний характер його творів, починаючи зі збірок «Плуг» (1920) і «Вітер з України» (1924), дедалі більше пом’якшується і замінюється спершу риторичними, а далі й абстрактними формулюваннями. Переломною у творчості поета вважається збірка «Чернігів», яка означила його перехід в число «офіціозних» авторів.


Однак творчість Павла Тичини й після цього не вписується у прокрустове ложе простих схем: його приховане протистояння з тоталітаризмом на цьому не припиняється. Це засвідчують окремі поетичні, літературознавчі, публіцистичні твори пізнішого часу: «Григорій Сковорода» (1939), «Похорон друга» (1942), «Творча сила народу», «Геть брудні руки від України» (1943) та деякі інші.

У цей день відбулося:

  • 1793 — Росія і Пруссія здійснили другий поділ Польщі. За договором Росія отримувала українські та білоруські землі з містами Мінськ, Слуцьк, Пінськ, Житомир, Кам’янець-Подільський;
  • 1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин;
  • 1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави;
  • 1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів;
  • 1964 — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;
  • 1992 — у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу;
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом;
  • 2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;
  • 2005 — інавгурація третього президента України Віктора Ющенка.

У цей день народилися:

  • 1783 — Фредерік Стендаль, французький письменник («Червоне і чорне», «Пармська обитель», «Люсьєн Левен»);
  • 1832 — Едуар Мане, французький художник-імпресіоніст («Сніданок на траві», «Олімпія», «Любитель абсенту»);
  • 1845 — Омелян Калужняцький, буковинський філолог, славіст, палеограф, фольклорист і громадський діяч;
  • 1849 — Богдан Ханенко, український меценат, засновник Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві;
  • 1857 — Андрія Мохоровичич, хорватський геофізик та метеоролог;
  • 1883 — Михайло Донець, український співак (бас), народний артист УРСР, жертва сталінського терору;
  • 1891 — Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР;
  • 1897 — Маргарете Шютте-Ліхоцкі, перша австрійська архітекторка та дизайнерка, яка активно боролася за звільнення співвітчизниць від гніту трьох «К» — Kinder, Kuche, Kirche (діти, кухня, церква);
  • 1949 — Грицько Чубай, український поет, перекладач;
  • 1958 — Юліян Китастий, композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар, син бандуриста Петра Китастого;
  • 1974 — Тіффані-Амбер Тіссен, американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалами («Беверлі-Гіллз, 90210»).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів