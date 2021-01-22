23 січня святкують День почерку та день народження Павла Тичини

23 січня свято. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149414-23-sichnya-svyatkuut-den-pocherku-ta-den-narodjennya-pavla-tychyny.html

Ракурс

23 січня в Україні та світі святкують День почерку та день народження відомого українського поета Павла Тичини. День почерку або День ручного письма був заснований з метою нагадати всім нам про унікальність рукописного тексту, про необхідність практикуватися в ньому, про неповторність почерку кожної людини.

Ініціатором Дня стала Асоціація виробників письмового приладдя (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA), яка і проголосила датою «рукописного» свята 23 січня.

Також у цей день святкує свій день народження відомий український поет Павло Тичина. Як поет Тичина починав у 1906−1910 рр. з наслідування народних пісень та творів Шевченка. Перші друковані твори молодого поета з’явилися 1912 р.



Подією величезної ваги в новочасній українській літературі став вихід у світ першої збірки віршів «Сонячні кларнети», пройнятої сонячною вірою в життя, людину, в рідний знедолений народ. Ця книга одразу поставила 27-річного поета поруч із першорядними митцями новочасного українського відродження. Протягом життя Тичини існував постійний і надзвичайний тиск на нього.



Імпресіонізм і особливий композиційний характер його творів, починаючи зі збірок «Плуг» (1920) і «Вітер з України» (1924), дедалі більше пом’якшується і замінюється спершу риторичними, а далі й абстрактними формулюваннями. Переломною у творчості поета вважається збірка «Чернігів», яка означила його перехід в число «офіціозних» авторів.

Однак творчість Павла Тичини й після цього не вписується у прокрустове ложе простих схем: його приховане протистояння з тоталітаризмом на цьому не припиняється. Це засвідчують окремі поетичні, літературознавчі, публіцистичні твори пізнішого часу: «Григорій Сковорода» (1939), «Похорон друга» (1942), «Творча сила народу», «Геть брудні руки від України» (1943) та деякі інші.

У цей день відбулося:

1793 — Росія і Пруссія здійснили другий поділ Польщі. За договором Росія отримувала українські та білоруські землі з містами Мінськ, Слуцьк, Пінськ, Житомир, Кам’янець-Подільський;

1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин;

1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави;

1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів;

1964 — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;

1992 — у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом;

2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 — інавгурація третього президента України Віктора Ющенка.

У цей день народилися: