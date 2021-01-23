Полковника СБУ задержали по подозрению в подготовке убийства, фото: Transparency International Ukraine

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Полковника спецподразделения СБУ «Альфа» задержали в Киеве по подозрению в организации заказного убийства бригадного генерала СБУ.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук со ссылкой на источники в СБУ.

По словам Бутусова, вчера, 22 января, по подозрению в организации заказного убийства был задержан сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ («Альфа») полковник Андрея Расюк.

Расюк якобы планировал передать деньги за убийство «правой руки» и друга главы СБУ Ивана Баканова — главы Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, отмечает журналист.

Бутусов отмечает, что Наумову, бывшему прокурору и чиновнику, президент Украины Владимир Зеленский недавно присвоил звание бригадного генерала — спустя всего год службы в СБУ.

По информации Бутусова, заказчиком убийства якобы выступал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный, который в период с 1 июля по 8 ноября 2019 года был заместителем главы СБУ, а затем в 13 марта 2020 года — первым заместителем — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией.

Сейчас он находится в составе СБУ без должности, — добавил Бутусов.

По словам Бутусова, Нескоромный имел одиозную репутацию и был уволен с должности «после серии скандалов».

Бутусова отметил, что Нескоромный объявлен розыск, ему запрещен выезд из Украины.

По мнению Бутусова, это задержание может быть свидетельством «открытых криминальных разборок между группами влияния» в СБУ, связанными с «теневыми» финансовыми потоками.

По информации Telegram-канала «Карточный офис», Нескоромного также задержали вместе с Расюком, но он смог сбежать, уже будучи в наручниках, после чего в столице был объявлен план «Перехват».

Ситуацию с задержанием Нескоромного также прокомментировал советник министра внутренних дел Станислав Речинский. Он не исключает, что это задержание может быть результатом внутреннего конфликта в спецслужбе.