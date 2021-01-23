Сотрудника СБУ задержали по подозрению в подготовке убийства другого сотрудника спецслужбы, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n149421-sbu-podtverdila-zaderjanie-svoego-sotrudnika-s-celu-predotvrascheniya-ubiystva-kollegi.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила распространенную рядом СМИ информацию о задержании действующего сотрудника спецслужбы в ходе предупреждения убийства другого сотрудника СБУ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.

В то же время в спецслужбе отмечают, что официальная информация по этому инциденту будет предоставлена ​​после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

И как только это позволят нормы законодательства, в частности процессуального, — отметили в СБУ.



Напомним, недавно появилась информация о задержании в Киеве полковника спецподразделения СБУ «Альфа» Андрея Расюка, который якобы планировал передать деньги за убийство главы Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Заказчиком этого преступления якобы выступал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.