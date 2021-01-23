В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут иметь положительное или отрицательное влияние на ход коронавирусной болезни COVID-19, в зависимости от срока приема.

К такому выводу пришли американские исследователи в результате экспериментов над животными. Об этом говорится в статье, опубликованной Американским обществом микробиологии.

НПВС — это класс лекарственных средств, которые обеспечивают анальгетический и жаропонижающий эффекты, а при применении в высоких дозах — противовоспалительный эффект.

Самыми известными представителями этой группы препаратов является ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен и напроксен.

НПВС являются, пожалуй, наиболее часто используемыми противовоспалительными препаратами, — отмечают исследователи.

Ученые установили, что противовоспалительная активность НПВП может нанести вред в начале заражения вирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию COVID-19, поскольку на этой стадии воспаления обычно является полезным.

Однако эта способность НПВП становится положительной на поздних стадиях COVID-19, особенно если пациент переживает интенсивное воспаление, известное как цитокиновый шторм (интенсивную иммунный ответ, который часто возникает у пациентов с COVID-19 и может привести к осложнениям и даже смерти).

Кроме того, НПВП могут влиять на эффективность и продолжительность действия вакцины, отмечают ученые.

По словам ученых, начиная исследования, они ожидали, что влияние НПВП на вирусную инфекцию будет почти отсутствующим и это предположение оказалось неверным.

Однако неожиданным для них стало, что НПВС могут существенно влиять на реакцию антител на инфекцию.

На самом деле мы сначала даже внимательно не рассматривали реакцию антител, поскольку не ожидали, что ее изменят НПВС. Это оказалось ошибочным, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые недавно впервые сделали 3D-снимок коронавируса.