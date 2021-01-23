Во время акции протеста в Москве, фото: VL.ru

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Ракурс

В России сегодня, 23 января, начались несогласованные с властями акции протеста сторонников недавно задержанного позиционера Алексея Навального.

Во Владивостоке полицейские спецназовцы из ОМОНа жестоко разогнали участников акции «Свободу Навальному!», сообщает издание Meduza.

Момент разгона попал на видео.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Life Shot, можно увидеть, как один из митингующих во время противостояния с силовиками наносит удары в голову полицейскому.

В акции во Владивостоке участвовали более тысячи человек. Спустя три часа после ее начала митингующие начали расходиться, а ряд силовиков покинули центральные улицы города.

Кроме Владивостока, митинги начались еще в ряде городов России — Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Хабаровске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Магадане, Якутске и Комсомосльську-на-Амуре.

Митинги сопровождаются задержаниями силовиками активистов.

В столице России Москве коммунальщики заранее начали перекладывать плитку на Пушкинской площади, где была анонсирована акция сторонников Навального.

Напомним, Навального 17 января задержали в московском аэропорту «Шереметьево» после возвращения из Германии, где он лечился после отравления. 18 января ему была избрана мера пресечения — 30 суток ареста.