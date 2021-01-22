Расследование Навального о «дворце Путина» бьет рекорды на YouTube

Дворец Путина. Фото: Лига

https://racurs.ua/n149393-rassledovanie-navalnogo-o-dvorce-putina-bet-rekordy-na-youtube.html

Ракурс

«Дворец Путина», который стал предметом для расследования Алексея Навального, было впервые показано на YouTube. Расследование оппозиционного политика уже собрало более 55 млн просмотров.

Отметим, что Навальному удалось побить собственный рекорд. Сейчас видео выбилось в лидеры среди не развлекательного контента. Об этом сообщает BBC.

До этого самым популярным фильмом-расследованием Навального был «Он вам не Димон», рассказывающий о состоянии близкого партнера Путина и экс-президента России Дмитрия Медведева, выпущенный в 2017 году. Прошлое видео набрало 38 млн просмотров.

Расследование о «дворце Путина» было опубликовано во вторник, 19 января. Двухчасовой фильм рассказывает о роскошном дворце на побережье Черного моря, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину, а его строительство финансируют люди из его окружения.

В день выхода расследование собрало рекордное количество просмотров не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах YouTube. В то же время в Кремле расследование назвали «необоснованными утверждениями, бредом и компиляцией».

Подчеркнем, что Алексей Навальный и его соратники объявили об акции в поддержку политика 23 января после его задержания. В свою очередь Генпрокуратура РФ начала блокировать сайты с призывами к акции, а Роскомнадзор пригрозил соцсетям большими штрафами за вовлечение подростков в протесты.

Полицейские начали устраивать рейды к журналистам и активистам, чтобы предостеречь их от участия в акции, а также задержали самых известных соратников Навального.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) — созданная недавно задержанным в России оппозиционером Алексеем Навальным организация, опубликовала расследование о расположенном у российского курортного города Геленджик на побережье Черного моря так называемого «дворца Путина» (он же резиденция на мысе Идокопаc).

«Дворец Путина» был построен в 2005—2010 годах. На его сооружение, по данным ФБК, была потрачена сумма в размере 100 млрд рублей (более 1 млрд долл. США). В ФБК эту резиденцию называют «самым охраняемым местом в России» и «самым большим путинским секретом».