Розслідування Навального про «палац Путіна» б'є рекорди на YouTube

Палац Путіна. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n149393-rozsliduvannya-navalnogo-pro-palac-putina-bie-rekordy-na-youtube.html

Ракурс

«Палац Путіна», який став предметом для розслідування Олексія Навального, було вперше показано на YouTube. Розслідування опозиційного політика вже набрало понад 55 млн переглядів.

Зауважимо, що Навальному вдалося побити власний рекорд. Наразі відео вибилося у лідери серед нерозважального контенту. Про це повідомляє BBC.

До цього найпопулярнішим фільмом-розслідуванням Навального був «Він вам не Димон», що розповідає про статки близького партнера Путіна та екс-президента Росії Дмитра Медведева, випущений у 2017 році. Минуле відео набрало 38 млн переглядів.

Розслідування про «палац Путіна» було оприлюднено у вівторок, 19 січня. Двогодинний фільм розповідає про розкішний палац на узбережжі Чорного моря, який нібито належить президенту Росії Володимиру Путіну, а його будівництво фінансують люди з його оточення.

У день виходу розслідування набрало найбільше переглядів не лише серед російськомовних відео, а й в усіх сегментах YouTube. Натомість у Кремлі розслідування назвали «необґрунтованими твердженнями, маячнею і компіляцією».



Зауважимо, що Олексій Навальний і його соратники оголосили про акцію в підтримку політика 23 січня після його затримання. Зі свого боку Генпрокуратура РФ розпочала блокування сайтів з закликами до акції, а Роскомнадзор пригрозив соцмережам великими штрафами за втягнення підлітків у протести.



Поліцейські розпочали рейди до журналістів і активістів, щоб застерегти їх від участі в акції, а також затримали найвідоміших соратників Навального.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) — створена нещодавно затриманим в Росії опозиціонером Олексієм Навальним організація, опублікувала розслідування про розташований біля російського курортного міста Геленджик на узбережжі Чорного моря так званий «палац Путіна» (він же резиденція на мисі Ідокопас).

«Палац Путіна» було споруджено у 2005−2010 роках. На його спорудження, за даними ФБК, була витрачена сума в розмірі 100 млрд рублів (понад 1 млрд дол. США). У ФБК цю резиденцію називають «найбільш охоронюваним місцем в Росії» і «найбільшим путінським секретом».