Розмитнення «євроблях» — у Раді визначилися із новим законом

https://racurs.ua/ua/n149392-rozmytnennya-ievroblyah-u-radi-vyznachylysya-iz-novym-zakonom.html

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Законопроект про пільгову розмитнення «євроблях» ухвалив Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Це доопрацьований документ — спільно з представниками «Авто Євро Сили».

Напрацьовано два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового і Митного кодексів. Профільний комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

Вони передбачають єдиний підхід до розмитнення автомобілів без будь-яких пільг і винятків, стосуються всіх транспортних засобів, які в’їхали на територію України до кінця 2020 року з порушеннями митних правил.

У проекті встановлено, що автомобілі мають бути розмитнені упродовж 180 днів за ставкою оподаткування, яка не перевищує 1 тис. євро.

В Раді стверджують, що він влаштовує інтереси і держави, і «евробляхерів». Законопроект запропонований нардепом Олександром Ковальчуком (партія «Слуга народу»).

Якщо документ ухвалять, його дія поширюватиметься на всі транспортні засоби на європейській реєстрації, ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року. Йдеться про легкові і комерційні автомобілі, вироблені після 1995 року, які відповідають екологічним стандартам не нижче Євро-2.

На пільгове розмитнення надають 180 днів з моменту прийняття закону. Щоправда, наразі формула розрахунку, через яку тривали довгі суперечки, не оприлюднена.

Відомо про повне скасування мита та зменшення акцизу, на який буде нараховуватися 20% ПДВ, і про «добровільно-обов'язковий» внесок у розмірі 8,5 тис. грн.

Раніше у Раду подали до десяти законопроектів, які мали на меті внормувати розмитнення «євроблях».

Нагадуємо, 20 грудня в МВС пообіцяли не штрафувати власників автомобілів на єврономерах до ухвалення двох законів (проекти № 2342 і № 2345), завдяки яким власники таких машин зможуть законно і доступним способом їх розмитнити.

Проблема з авто на іноземних номерах триває вже кілька років. У 2019 був прийнятий закон, який визначив перехідний період для розмитнення авто, після якого водіїв повинні були штрафувати. Відстрочку по штрафам кілька разів продовжували, але з 2020 року законодавчих обмежень для штрафів немає.