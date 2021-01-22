В Раде определились с новым законом о растаможивании «евроблях»

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Ракурс

Законопроект о льготной растаможке «евроблях» принял Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Это доработанный документ — совместно с представителями «Авто Евро Силы».

Наработаны два законопроекта, в которых предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о временном упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

Они предусматривают единый подход к растаможиванию автомобилей без каких-либо льгот и исключений, касающийся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушениями таможенных правил.

В проекте установлено, что автомобили должны быть растаможены в течение 180 дней по ставке налогообложения, не превышающей 1 тыс. евро.

В Раде утверждают, что новый закон устраивает интересы и государства, и «евробляхеров». Законопроект предложен нардепом Александром Ковальчуком (партия «Слуга народа»).

Если документ примут, его действие будет распространяться на все транспортные средства на европейской регистрации, ввозимые в Украину до 31 декабря 2020 года. Речь идет о легковых и коммерческих автомобилях, произведенных после 1995 года, которые соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2.

На льготное растаможивание дадут 180 дней с момента принятия закона. Правда, пока формула расчета, по которой продолжались долгие споры, не обнародована.

Известно о полной отмене пошлины и уменьшении акциза, на который будет начисляться 20% НДС, а также отмене «добровольно-обязательного» взноса в размере 8,5 тыс. грн.

Ранее в Раду подали около десяти законопроектов, которые должны были нормировать растаможку «евроблях».

Напоминаем, 20 декабря в МВД пообещали не штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах до принятия двух законов (проекты № 2342 и № 2345), благодаря которому владельцы таких машин смогут законно и доступным способом их растаможить.

Проблема с авто на иностранных номерах продолжается уже несколько лет. В 2019 был принят закон, который определил переходный период для растаможивания авто, после которого водителей должны были штрафовать. Отсрочку по штрафам несколько раз продлевали, но с 2020 года законодательных ограничений для штрафов нет.