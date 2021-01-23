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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Zik

Коронавирус за сутки обнаружили у более чем 260 медиков — Степанов (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2021, 10:19
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 22 января, официально зафиксировали еще 4 тыс. 928 случаев этого заболевания, в том числе 166 детей и 261 медработник.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Киеве — 536;
  • Львовской области — 351;
  • Днепропетровской области — 342;
  • Запорожской области — 339;
  • Харьковской области — 325.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 862 пациента. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 224 тыс. человек.

Умерли за сутки 116 больных, выздоровели — 13 тыс. 138 пациентов.

За сутки проведены более 40 тыс. тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели — 1 млн 187 тыс. 897 человек;
  • выздоровели 942 тыс. 107 пациентов;
  • умерли 21 тыс. 778 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно пообещал закупить для жителей столицы 1 млн доз вакцины от COVID-19, используя «свои иностранные контакты».

Источник: Ракурс


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