Юрий Витренко, фото: «Нафтогаз Украины»

https://racurs.ua/n149417-vitrenko-rasskazal-kogda-monopolisty-dobrovolno-snizyat-cenu-na-gaz-video.html

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Цену на газ газовые монополисты добровольно снизят в феврале до того уровня, который ранее установила государство.

Такое мнение исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко высказал в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера».

Государство показало силу и защитило людей от произвола монополистов. Я думаю, что монополисты поняли, что имело в виду государство, и добровольно будут снижать цены до того предельного уровня, который установило государство: 6,99, — заявил он.

Мы увидели, что есть цена на рынке 6,99, и государство сказало монополистам всем — людям поставлять газ в этот период карантина по цене большей, чем 6,99 — нельзя, — добавил Витренко.

По словам Витренко, такое уменьшение цены поспособствует значительному снижению платежек для наиболее уязвимой категории — потребителей газа для индивидуального отопления.

Сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 грн. Вместо того, чтобы в платежке было плюс 230 грн, — подчеркнул он.

В то же время Витренко отметил, что государство поддерживает развитие рыночных условий в Украине, однако он это должно происходить «в интересах людей, а не в интересах олигархов».

Напомним, Витренко недавно заявил, что субсидии психологически подавляют украинцев.