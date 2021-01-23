Юрій Вітренко, фото: «Нафтогаз України»

https://racurs.ua/ua/n149417-vitrenko-rozpoviv-koly-monopolisty-dobrovilno-znyzyat-cinu-na-gaz.html

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Ціну на газ газові монополісти добровільно знизять у лютому до того рівня, який раніше встановила держава.

Таку думку виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко висловив в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера».

Держава показала силу і захистила людей від свавілля монополістів. Я думаю, що монополісти зрозуміли, що мала на увазі держава, і добровільно будуть знижувати ціни до того граничного рівня, який встановила держава: 6,99, — заявив він.

Ми побачили, що є ціна на ринку 6,99, і держава сказала монополістам всім — людям постачати газ в цей період карантину за ціною більшою, ніж 6,99 — не можна, — додав Вітренко.

За словами Вітренка, таке зменшення ціни посприяє значному зниженню платіжок для найбільш вразливої категорії — споживачів газу для індивідуального опалення.

Сума платіжки знизиться у лютому у порівнянні з січнем на 500 грн. Замість того, щоб у платіжці було плюс 230 грн, — наголосив він.

Водночас Вітренко зауважив, що держава підтримує розвиток ринкових умов в Україні, проте він це має відбуватися «в інтересах людей, а не в інтересах олігархів».

Нагадаємо, Вітренко нещодавно заявив, що субсидії психологічно пригнічують українців.