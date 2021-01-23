Коронавірус за добу виявили у понад 260 медиків — Степанов (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149418-koronavirus-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-260-medykiv-stepanov-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 22 січня, офіційно зафіксовано ще 4 тис. 928 випадків цього захворювання, серед них 166 дітей та 261 медпрацівник.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:
- Києві — 536;
- Львівській області — 351;
- Дніпропетровській області — 342;
- Запорізькій області — 339;
- Харківській області — 325.
Госпіталізували за добу 1 тис. 862 пацієнта. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 224 тис. осіб.
Померли за добу 116 хворих, одужали — 13 тис. 138 пацієнтів.
За добу здійснено понад 40 тис. тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 1 млн 187 тис. 897 осіб;
- одужали 942 тис. 107 пацієнтів;
- померли 21 тис. 778 хворих.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно пообіцяв закупити для мешканців столиці 1 млн доз вакцини від COVID-19, використовуючи «свої іноземні контакти».