В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Zik

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 22 січня, офіційно зафіксовано ще 4 тис. 928 випадків цього захворювання, серед них 166 дітей та 261 медпрацівник.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

Києві — 536;

Львівській області — 351;

Дніпропетровській області — 342;

Запорізькій області — 339;

Харківській області — 325.

Госпіталізували за добу 1 тис. 862 пацієнта. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 224 тис. осіб.

Померли за добу 116 хворих, одужали — 13 тис. 138 пацієнтів.

За добу здійснено понад 40 тис. тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли — 1 млн 187 тис. 897 осіб;

одужали 942 тис. 107 пацієнтів;

померли 21 тис. 778 хворих.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно пообіцяв закупити для мешканців столиці 1 млн доз вакцини від COVID-19, використовуючи «свої іноземні контакти».