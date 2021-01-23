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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Zik

Коронавірус за добу виявили у понад 260 медиків — Степанов (ІНФОГРАФІКА)

23 січ 2021, 10:19
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 22 січня, офіційно зафіксовано ще 4 тис. 928 випадків цього захворювання, серед них 166 дітей та 261 медпрацівник.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

  • Києві — 536;
  • Львівській області — 351;
  • Дніпропетровській області — 342;
  • Запорізькій області — 339;
  • Харківській області — 325.

Госпіталізували за добу 1 тис. 862 пацієнта. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 224 тис. осіб.

Померли за добу 116 хворих, одужали — 13 тис. 138 пацієнтів.

За добу здійснено понад 40 тис. тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли — 1 млн 187 тис. 897 осіб;
  • одужали 942 тис. 107 пацієнтів;
  • померли 21 тис. 778 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно пообіцяв закупити для мешканців столиці 1 млн доз вакцини від COVID-19, використовуючи «свої іноземні контакти».

Джерело: Ракурс


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