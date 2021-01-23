Під час акції протесту у Москві, фото: VL.ru

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Ракурс

У Росії сьогодні, 23 січня, розпочалися неузгоджені з владою акції протесту прихильників нещодавно затриманого позиціонера Олексія Навального.

У Владивостоці поліцейські спецпризначенці з ОМОНу жорстоко розігнали учасників акції «Волю Навальному!», повідомляє видання Meduza.

Момент розгону потрапив на відео.

На відео, опублікованому Telegram-каналом Life Shot, можна побачити, як один із мітингувальників під час протистояння з силовиками завдає ударів в голову поліцейському.

В акції у Владивостоці брали участь понад тисяча осіб. Через три години після її початку мітингувальники почали розходитися, а низка силовиків залишили центральні вулиці міста.

Окрім Владивостока, мітинги розпочалися ще в низці міст Росії — Улан-Уде, Читі, Благовіщенську, Хабаровську, Іркутську, Южно-Сахалінську, Магадані, Якутську та Комсомосльську-на-Амурі.

Мітинги супроводжуються затриманнями силовиками активістів.

В столиці Росії Москві комунальники завчасно почали перекладати плитку на Пушкінській площі, де була анонсована акція прихильників Навального.

Нагадаємо, Навального 17 січня затримали в московському аеропорту «Шеремєтьєво» після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння. 18 січня йому було обрано запобіжний захід — 30 діб арешту.