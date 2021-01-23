У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Ракурс

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ) можуть мати позитивний або негативний вплив на перебіг коронавірусної хвороби COVID-19, залежно від строку приймання.

Такого висновку дійшли американські дослідники в результаті експериментів над тваринами. Про це йдеться у статті, опублікованій Американським товариством мікробіології.

НПЗЗ — це клас лікарських засобів, які забезпечують анальгетичний та жарознижуючий ефекти, а при застосуванні у вищих дозах — протизапальний ефект.

Найвідомішими представниками цієї групи препаратів є ацетилсаліцилова кислота (аспірин), ібупрофен і напроксен.

НПЗЗ є, мабуть, найбільш часто використовуваними протизапальними препаратами, — наголошують дослідники.

Учені встановили, що протизапальна активність НПЗЗ може завдати шкоди на початку зараження вірусом SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку COVID-19, оскільки на цій стадії запалення зазвичай є корисним.

Однак ця здатність НПЗЗ стає позитивною на пізніх стадіях COVID-19, особливо якщо пацієнт переживає інтенсивне запалення, відоме як цитокіновий шторм (інтенсивну імунну відповідь, яка часто виникає у пацієнтів із COVID-19 і може призвести до ускладнень та навіть смерті).

Крім того, НПЗЗ можуть впливати на ефективність та тривалість дії вакцини, зазначають учені.

За словами учених, починаючи дослідження, вони очікували, що вплив НПЗЗ на вірусну інфекцію буде майже відсутнім і це припущення виявилося неправильним.

Однак неочікуваним для них стало, що НПЗЗ можуть суттєво впливати на реакцію антитіл на інфекцію.

Насправді ми спочатку навіть уважно не розглядали реакцію антитіл, оскільки не очікували, що її змінять НПЗЗ. Це виявилося помилковим, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно вперше зробили 3D-знімок коронавірусу.