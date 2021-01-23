Штучний інтелект навчився дресирувати собак. Фото: vse-kursy.com

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Американські науковці навчили штучний інтелект дресирувати собак.

Команда вчених з Університету штату Колорадо розробила систему на основі штучного інтелекту для навчання собак простим командам. Свій проект інженери назвали Nvidia Jetson Nano, система складається із програмного забезпечення штучного інтелекту, відеокамери, динаміка для подачі команд і дозатора ласощів. Про це повідомляє Tech Xplore.

Система спершу розпізнає, чи на місці перебуває пес і у разі виявлення тварини відтворює команду і фіксує реакцію на неї. Згодом штучний інтелект у реальному часі порівнює завантажене зображення собаки з тією, яку вона дресирує, щоб дізнатися, чи виконала тварина команду. Пес отримував ласощі, якщо все зробив вірно. Якщо команда не була виконана, то процес повторювався. Тестування системи показало, що пристрій визначає пози собак із точністю 92%.

За словами дослідників, їхня система ще потребує доопрацювання, але й вже зараз показує чудові результати. Не виключено, що ця система колись надійде в продаж.

Нагадаємо, восени 2020 року британські інженери з університету Ліверпуля почали роботу над роботизованою системою Autonomous Road Repair System, яка буде займатись автоматичним пошуком і ремонтом дорожнього полотна.