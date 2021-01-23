Искусственный интеллект научился дрессировать собак. Фото: vse-kursy.com

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Американские ученые научили искусственный интеллект дрессировать собак.

Команда ученых из Университета штата Колорадо разработала систему на основе искусственного интеллекта для обучения собак простым командам. Свой проект инженеры назвали Nvidia Jetson Nano, система состоит из программного обеспечения искусственного интеллекта, видеокамеры, динамика для подачи команд и дозатора лакомства. Об этом сообщает Tech Xplore.

Система сначала распознает, на месте ли находится пес и в случае обнаружения животного воспроизводит команду и фиксирует реакцию на нее. Впоследствии искусственный интеллект в реальном времени сравнивает загруженное изображение собаки с той, которую она дрессирует, чтобы узнать, выполнило ли животное команду. Пес получал лакомство, если все сделал верно. Если команда не была выполнена, то процесс повторялся. Тестирование системы показало, что устройство определяет позы собак с точностью 92%.

По словам исследователей, их система еще нуждается в доработке, но и уже сейчас показывает отличные результаты. Не исключено, что эта система когда-то поступит в продажу.

Напомним, осенью 2020 года британские инженеры из университета Ливерпуля начали работу над роботизированной системой Autonomous Road Repair System, которая будет заниматься автоматическим поиском и ремонтом дорожного полотна.