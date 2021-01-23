Митинг за Навального в Москве. Фото: РБК

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Ракурс

Силовой разгон акции протеста в Москве завершили российские правоохранители.

В воскресенье, 13 января, они зачистили Пушкинскую площадь, где проходила акция «Волю Навальному!» в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Митингующих били палками, применяли спецсредства. Трансляцию демонстраций проводили российские и иностранные СМИ.

Били активистов и в других городах РФ. Так, в сети опубликовали видео с разгона протестующих в Санкт-Петербурге. На кадрах показали, как коренастый боец ОМОНа бьет ногой женщину в живот. После удара она упала и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали.

По информации ресурса «ОДВ-Инфо», 23 января акции протеста состоялись в 112 городах. По состоянию на 18.36 по киевскому времени по всей территории России силовики задержали 2 тыс. 131 человека. Задержания все еще продолжаются.

Тем временем руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные.

Напомним, 23 января на Пушкинской площади в Москве собралось около 3 тыс. человек. Митингуют россияне и в Санкт-Петербурге, Перми, Рязани, Нижнем Новгороде и других городах. Также акции проходят и за пределами РФ — в поддержку Навального вышли в Мюнхене, Хельсинки, Батуми, Лондоне, Тольятти, Гааге и Таллине.