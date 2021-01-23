Митинг за Навального в Москве сопровождается стычками. Фото: РБК

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Протесты в России проходят 23 января по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Призвал россиян выйти на улицы сам арестованный оппозиционер, которого пытались убить «Новичком». Сам от находится в СИЗО, туда его суд отправил на 30 суток. В Москве митинг проходит на Пушкинской площади. В сети российские медиа и очевидцы происшествия публикуют множество фото и видео.

По информации СМИ, на Пушкинской площади в Москве собралось около 3 тыс. человек. Активисты отбивают задержанный в полиции, фиксируются столкновения. Силовики же жестко действуют против митингующих, в ход идут палки и спецсредства. По информации «ОВД-Инфо», по состоянию на 14.20 по киевскому времени задержаны 863 человека по всей России.

Митингуют россияне и в Санкт-Петербурге, Перми, Рязани, Нижнем Новгороде и других городах. Также акции проходят и за пределами РФ — в поддержку Навального вышли в Мюнхене, Хельсинки, Батуми, Лондоне, Тольятти, Гааге и Таллине.

Напомним, 23 января во Владивостоке полицейские спецназовцы из ОМОНа жестоко разогнали участников акции «Волю Навальному!» Кроме Владивостока, митинги начались еще в ряде городов России — Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Хабаровске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Магадане, Якутске и Комсомосльську-на-Амуре.