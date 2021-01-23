Во время учений в условиях низких температур, фото: Генштаб ВСУ

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Военные Сил специальных операций (ССО) использовали ухудшение погодных условий, которое принес в Украину зимний циклон, чтобы отработать действия в условиях низких температур.

Учения совпали с большим христианским праздником — Крещением, поэтому рядом с военными был капеллан воинской части, который в начале тренировок благословил своих подопечных и освятил воду. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тренировка состоялись на одном из озер, покрытом толстым слоем льда благодаря двадцатиградусному морозу. Отмечается, что из-за таких условий подготовленные на месте учений проруби быстро покрывались льдом, который приходилось разбивать.

Военные, в частности, отрабатывали такие навыки, которые могут понадобиться при выполнении боевых задач:

умение самостоятельно выбраться из ледового провала в полном комплекте полевого снаряжения;

недопущения переохлаждения у человека, только что побывавшего в ледяной воде (для этого применялось согревание термоодеялом в круге);

предоставление в полевых условиях первой медицинской помощи пострадавшему, который не может дышать при признаках спазмовой реакции организма.

Одной из задач было пронырнуть под несколькими ледовыми участками и не промахнуться в попытке вынырнуть на поверхность, — отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, в конце декабря украинские военные в районе операции Объединенных сил (ООС) отработали десантирование с вертолета.