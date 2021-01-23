Во время пожара в общежитии, фото: ГСЧС

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Пожар произошел сегодня, 23 января, в общежитии на улице Заводской в ​​городе Павлоград Днепропетровской области.

В результате три человека пострадали, их госпитализировали в Павлоградскую больницу интенсивного лечения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

По предварительной информации, источник возгорания располагался в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного здания общежития.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9.00. Пожарные, из-за сильного задымления, сразу начали выводить жителей. В частности:

с четвертого этажа здания с помощью автолестницы были спасены три человека, из них один ребенок;

шесть жителей третьего и четвертого этажей, среди которых один ребенок, в средствах индивидуальной защиты органов дыхания вывели лестницей.

В этом общежитии проживают несколько сотен людей, отмечает издание «Багнет».

По информации издания, спасателям пришлось «болгаркой» срезать двери запасного выхода, чтобы люди смогли выйти из здания по двум лестничным пролетам.

В ГСЧС отмечают, что пожар был локализован в 09.16, а ликвидирован — в 09.38. Огонь уничтожил домашнее имущество в одной из комнат на площади 15 кв. м.

Напомним, суд в Харькове сегодня избрал меру пресечения арендатору переоборудованного под дом престарелых здания в Харькове, где 21 января произошел пожар, унесший жизни 15 человек.