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Під час пожежі у гуртожитку, фото: ДСНС
Гуртожиток горів на Дніпропетровщині, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149425-gurtojytok-goriv-na-dnipropetrovschyni-ie-postrajdali-foto-video.htmlРакурс
Пожежа сталася сьогодні, 23 січня, в гуртожитку на вулиці Заводській в місті Павлоград Дніпропетровської області.
В результаті три особи постраждали, їх госпіталізували до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.
За попередньою інформацією, джерело займання розташовувалося в одній з кімнат на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 9.00. Вогнеборці, через сильне задимлення, відразу почали виводити мешканців. Зокрема:
- з четвертого поверху будівлі за допомогою автодрабини було врятовано три особи, з них одна дитина;
- шістьох мешканців третього та четвертого поверхів, серед яких одна дитина, у засобах індивідуального захисту органів дихання вивели сходами.
У цьому гуртожитку проживають кілька сотень людей, зазначає видання «Багнет».
За інформацією видання, рятувальникам довелося «болгаркою» зрізати двері запасного виходу, щоб люди змогли вийти з будівлі по двох сходових прольотах.
У ДСНС зазначають, що пожежу було локалізовано о 09.16, а ліквідовано — о 09.38. Вогонь знищив домашнє майно в одній з кімнат на площі 15 кв. м.
Нагадаємо, суд у Харкові сьогодні обрав запобіжний захід орендаторові переобладнаної під будинок для літніх людей будівлі в Харкові, де 21 січня відбулася пожежа, котра забрала життя 15 осіб.
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