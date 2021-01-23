Під час пожежі у гуртожитку, фото: ДСНС

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Пожежа сталася сьогодні, 23 січня, в гуртожитку на вулиці Заводській в місті Павлоград Дніпропетровської області.

В результаті три особи постраждали, їх госпіталізували до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, джерело займання розташовувалося в одній з кімнат на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 9.00. Вогнеборці, через сильне задимлення, відразу почали виводити мешканців. Зокрема:

з четвертого поверху будівлі за допомогою автодрабини було врятовано три особи, з них одна дитина;

шістьох мешканців третього та четвертого поверхів, серед яких одна дитина, у засобах індивідуального захисту органів дихання вивели сходами.

У цьому гуртожитку проживають кілька сотень людей, зазначає видання «Багнет».

За інформацією видання, рятувальникам довелося «болгаркою» зрізати двері запасного виходу, щоб люди змогли вийти з будівлі по двох сходових прольотах.

У ДСНС зазначають, що пожежу було локалізовано о 09.16, а ліквідовано — о 09.38. Вогонь знищив домашнє майно в одній з кімнат на площі 15 кв. м.

Нагадаємо, суд у Харкові сьогодні обрав запобіжний захід орендаторові переобладнаної під будинок для літніх людей будівлі в Харкові, де 21 січня відбулася пожежа, котра забрала життя 15 осіб.