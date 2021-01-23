Під час пожежі в Харкові, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n149424-pojeja-v-harkovi-orendaru-obrano-zapobijnyy-zahid.html

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Запобіжний захід В’ячеславу Кравченку — орендарю будинку, у котрому розташовувався пансіонат для літніх людей у Харкові, де 21 січня сталася пожежа, яка забрала життя 15 осіб, обрав Київський райсуд міста.

Кравченко перебувати під вартою 60 діб — до 21 березня включено, без права внесення застави. Про це повідомляє агентство УНН.

Зазначається, що на такому запобіжному заході для Кравченка наполягала прокуратура.

Водночас його захист просив цілодобовий домашній арешт з вилученням закордонного паспорту.

Сам Кравченко наполягав, що він співпрацює зі слідством і прагне розібратися в ситуації. Він стверджував, що пансіонатом займалась його дружина Ольга Кравченко, а він лише іноді їй допомагав, зокрема, купував продукти для мешканців пансіонату.

Суд також має розглянути питання обрання запобіжного заходу Ользі Кравченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після пожежі в Харкові запропонував створити реєстр закладів для літніх людей.